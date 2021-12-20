Вибух в торговому центрі: подробиці матеріалів справи

За інформацією поліції, вибух в торговому центрі "Даринок" був заздалегідь спланований. Вибухнуло підготовлене вибуховий пристрій.
У ТЦ "Даринок" в приміщенні кафе Burger Sushi Point 20 липня після обіду, стався вибух, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Поліція після проведення оперативних робіт на місці події з'ясував, що ж стало причиною НП.
Як було встановлено, під столиком в кафе вибухнула захована в сумку салютна установка, яку невідомий залишив в закладі. Про це передали у відділі комунікації поліції Києва.
Відзначається, що на час перевірки та роботи фахівців вибухотехнічної служби "копи" евакуювали персонал кафе і відвідувачів інших закладів, які прилягають до місця події.
Очевидці розповідали, що частина торгового центру на вулиці Біломорсько недалеко від станції метро "Лісова" була перекрита. На місці працювали вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.
Зібрані відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчі Деснянського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК.
Всі обставини події встановлюються в рамках досудового розслідування.
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