Вибух в торговому центрі: подробиці матеріалів справи

22:40 20 липень Київ, Україна

За інформацією поліції, вибух в торговому центрі "Даринок" був заздалегідь спланований. Вибухнуло підготовлене вибуховий пристрій.

У ТЦ "Даринок" в приміщенні кафе Burger Sushi Point 20 липня після обіду, стався вибух, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Поліція після проведення оперативних робіт на місці події з'ясував, що ж стало причиною НП.

Як було встановлено, під столиком в кафе вибухнула захована в сумку салютна установка, яку невідомий залишив в закладі. Про це передали у відділі комунікації поліції Києва.

Відзначається, що на час перевірки та роботи фахівців вибухотехнічної служби "копи" евакуювали персонал кафе і відвідувачів інших закладів, які прилягають до місця події.

Очевидці розповідали, що частина торгового центру на вулиці Біломорсько недалеко від станції метро "Лісова" була перекрита. На місці працювали вибухотехніки, кінологи і правоохоронці.

"Попередньо встановлено, що в сумці вибухнула салютна установка", - йдеться в повідомленні поліції.

Зібрані відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчі Деснянського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК.

Всі обставини події встановлюються в рамках досудового розслідування.