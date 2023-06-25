Вибух в ТЦ в Чернівцях: винен несправний бойлер

12:16 08 лютого Київ, Україна

У поліції розповіли, що послужило причиною потужного вибуху в торговому центрі Чернівців: в одному зі складських приміщень центру вибухнув зламаний бойлер для нагріву води.

"Попередня причина вибуху - несправність системи нагріву води, а саме бойлера", - підкреслили правоохоронці.



В результаті вибуху персонал ТЦ і відвідувачі не постраждали. Вибух пошкодив близько 100 м кв. майна торгової площі.



Відомості про подію внесені до ЄРДР за ознаками ч. 1 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.



Нагадаємо, вибух в ТЦ Майдан прогримів вранці у неділю, 7 лютого. Від вибуху в приміщенні повилітали вікна.