Вибух у Севастополі: підірвався російський корабель протимінної дії

В окупованому Севастополі, ймовірно, підірвався корабель протимінної дії "Володимир Козицький".
Про це повідомив телеграм-канал "Кримський вітер".
За даними ресурсу, вчора в Севастополі було чути "глухий вибух із вібрацією". За словами свідків, корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де він проводив маневри протягом кількох останніх днів. Також повідомляється, що з машинного відділення корабля здіймався дим.
До корабля підійшов буксир, який відбуксував його в напрямку Стрілецької бухти.
Про це повідомив телеграм-канал "Кримський вітер".
За даними ресурсу, вчора в Севастополі було чути "глухий вибух із вібрацією". За словами свідків, корабель раптово підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти, де він проводив маневри протягом кількох останніх днів. Також повідомляється, що з машинного відділення корабля здіймався дим.
До корабля підійшов буксир, який відбуксував його в напрямку Стрілецької бухти.
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