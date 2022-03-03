Вибух у районі залізничного вокзалу у Києві. Поранений чоловік

06:46 03 березень Київ, Україна

Як повідомила пресслужба Національної поліції України, учора, 2 березня, пролунав потужний вибух біля київського залізничного вокзалу у центрі міста. За словами заступника голови МВС Антона Геращенка, вибух стався між вокзалом Південний та готелем Ібіс. Ударом ракети розірвало велику теплотрасу, зазначив він.

Пізніше інформацію про вибух підтвердила Укрзалізниця. "Будівля вокзалу встояла та отримала незначні пошкодження. Інформація про постраждалих уточнюється. Рух потягів продовжується", - наголошується в повідомленні УЗ у Telegram.

У Нацполіції підтвердили, що осколкове поранення отримав один чоловік.

"Попередньо встановлено, що від ворожого снаряда пошкоджено тепломережу, будівлю відділу поліції та торгові заклади, що знаходилися поруч", - йдеться в повідомленні.

Потерпілого чоловіка з осколковим пораненням ноги госпіталізували.

На місці пошкодження працюють спеціалісти профільних служб, які виконують ремонтні роботи, правоохоронці.

Поліція продовжуватиме процесуальні дії, а також документуватиме наслідки вибуху.