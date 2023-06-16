Вибух у Мелітополі пошкодив важливу дорогу для окупантів - Федоров

17:06 14 червня Київ, Україна

Мер міста Мелітополь Іван Федоров заявив про те, що вибух, який стався вчора, завдав пошкодження ділянці залізничної колії, якою російські військові і техніка транспортуються, а також перевозиться награбоване ними.



Згідно з висловом мера, російські військові перетворили Мелітополь на основний транспортний вузол для переміщення військ та військової техніки Запорізькою лінією фронту, завдяки наявності великої мережі залізничних колій та ключової станції.

При цьому, при поверненні через місто, окупанти використовують цей маршрут для перевезення здобичі з населених пунктів аж до Криму чи Новоазовська, а потім у російську федерацію.

"Однак у ворожої логістики часто виникають непередбачені ситуації. За отриманою інформацією, ділянка залізничної колії постраждала від вибуху, що стався у Мелітополі", - наголосив Федоров.

За його словами, в момент події вказаним маршрутом пересувався ворожий потяг, який перевозив викрадений російськими військовими залізняк.

"Внаслідок пригоди: було знято з рейок 5 вагонів, які вимушені були "відпочити", а також пошкоджено близько 50 метрів колії, що призвело до блокування логістичного маршруту супротивника", - повідомив мер.

Він також додав, що окупанти звично використовують військових для пошуку диверсантів.