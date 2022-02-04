Вибух у кафе на Андріївському узвозі

19:58 17 вересень Київ, Україна

Двоє людей постраждали в результаті вибуху в ресторані "Канапа", який знаходиться в центрі Києва на Андріївському узвозі.

За попередніми даними, в закладі громадського харчування вибухнули якісь балони.

"Бригада виїхала на місце о 16:02. Є повідомлення про двох постраждалих в результаті вибуху", - повідомили в ДСНС за фактом події.

Власник закладу Дмитро Борисов розповів подробиці події.

"Ми підтверджуємо, що сьогодні в ресторані "Канапа" сталася надзвичайна подія. На кухні стався вибух і невелика пожежа, яку відразу ж погасили."- сказав Борисов

На жаль, двоє наших кухарів отримали опіки. Лікування та відновлення компанія повністю бере на себе.



Гості не постраждали. Їх відразу ж евакуювали із залів. Зараз ресторан закритий. Ми чекаємо результатів експертизи щодо того, що стало причиною вибуху. Це точно не газ, на кухні немає газового обладнання.



Поки ресторан закритий, ми робимо все, щоб з'ясувати ситуацію. Ресторан відновить роботу тільки після проведення всіх перевірок, коли ми будемо на 100% впевнені у безпеці гостей і команди.