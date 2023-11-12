Вибух у Харкові. Вибухнула заправна колонка на АЗС - Telegram-канали

12:09 12 листопада Київ, Україна

Практично постійні багатогодинні повітряні тривоги тримають у напрузі всіх українців, особливо тих, хто вже потрапляв під обстріл. Сьогодні, 12 листопада, вранці у Харкові прогримів вибух, у небо піднялися чорні клуби диму. Згодом у соцмережах почали з'являтися відео задимлення і стало відомо, що причиною цього став не "приліт", а вибух на заправці. Про це повідомив місцевий Telegram-канал Харків 1654.

Звук вибуху пролунав у місті близько 8:50. Згодом начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник заявив, що вибух у Харкові стався не через "приліт".

"Все чисто. За уточненою інформацією, вибух стався не через ворожу атаку. Причини з'ясовуються фахівцями", - написав він у своєму Telegram.

Пізніше у Telegram-каналах повідомили, що це був вибух заправної колонки.

"Постраждав заправник, із численними опіками його забрала карета швидкої. Пожежа ліквідована, Полтавський шлях там тимчасово перекрито", - йдеться в повідомленні.

Раніше, вночі 2 листопада, біля Харківського історичного музею невідомі пошкодили стародавні постаті половецьких баб. Директорка музею Ольга Сошнікова повідомила, що працівники закладу викликали поліцію, виявивши ушкодження, та правоохоронці відкрили кримінальне провадження.