Вибух в міському порту Бейрута. Відео

19:30 04 серпень Київ, Україна

У міському порту Лівану прогримів вибух, ударна хвиля вибила скло в декількох кілометрах від епіцентру. Очевидці зняли подію на відео.

Вибух стався в районі порту Бейрута приблизно о 17:15 за місцевим часом. Про постраждалих і причини поки нічого не відомо, однак, за попередніми даними, постраждали десятки людей. Міністр охорони здоров'я Лівану вже заявив, що вибухнув корабель з піротехнікою.

У Мережі вже встигли назвати цей вибух "найпотужнішим салютом, який бачив світ".

Варто відзначити, що місцевий телеканал "Аль-Хадас" не виключає, що по території морського порту було завдано ракетного удару. А телеканал "Аль-Маядін" підтвердив, що вибух стався на складі піротехніки.

Момент вибуху в порту Бейрута зняли очевидці. До місця події стягуються екстрені служби.