Вибух у Білгороді: безпілотник упав на проїжджу частину, є постраждалі

19:17 01 червня Київ, Україна

У Білгороді стався вибух, спричинений падінням безпілотного літального апарату (БПЛА) на проїжджу частину.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив інформацію про те, що сталося, і повідомив про двох постраждалих.

Вибух спричинив також пошкодження сусідніх будівель.

Російські пабліки активно обговорюють подію та уточнюють місця падіння двох БПЛА: один упав у районі Харківської гори на вулиці Щорса, а другий – у районі вулиці Кутузова.
 