Вибух біля входу в метро: потерпілий перехожий у важкому стані

Як повідомив вчора ввечері на своїй сторінці в Facebook мер Києва Віталій Кличко, випадковий перехожий, який постраждав від вибуху біля станції метро Шулявська, зараз знаходиться в одній зі столичних лікарень. Лікарі оцінюють його стан як важкий.

Відзначається, що 22-річний студент отримав множинні осколкові травми ніг. Його у важкому стані госпіталізували в міську лікарню №17.

Кличко зазначив, що під час вибуху були пошкоджені вікна станції метрополітену, проте вона працює в звичайному режимі і відкрита для пасажирів.

Раніше повідомлялося, що в Києві біля входу в станцію метро Шулявська стався вибух невідомого предмета в сміттєвій урні. Для безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію: ніяких підозрілих або небезпечних предметів не виявлено. Зібрані відомості по даному факту зареєстровані у Шевченківському районному управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення.