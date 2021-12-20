Вибух на транзитному газопроводі Болгарія-Греція

15:00 27 липень Київ, Україна

В результаті вибуху на магістральному газопроводе били припинені поставки газу в Грецію, за попередніми даними, вибух міг статися через зношеність труб. В аварії ніхто не постраждав, поставки повинні відновити протягом доби.

Про це повідомляє болгарське видання БГНЕС.



Інформація була підтверджена міністерством енергетики, яке оголосило, що через аварію поставки газу в Грецію були припинені.



Газова компанія "Булгаргаз" повідомила, що вибух стався близько 7:56 ранку на магістральному газопроводі в напрямку Греції. Аварія викликала порушення цілісності газопроводу на ділянці протяжністю 200 метрів до підйомного крана Кулата. Секція ізольована, проводяться ремонтні роботи.



Прем'єр-міністр країни дав коментар щодо інциденту і зазначив, що причиною аварії могли стати старі труби. До кінця дня обіцяють відновити постачання газу до Греції.