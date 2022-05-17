Вибух кисневого апарату в лікарні Туреччини: є жертви

10:31 19 грудня Киев, Украина

Ми всі боїмося витоку газу, оскільки це загрожує вибухом. Але кисень, який так необхідний для порятунку життя хворого, несе ще більшу вибухонебезпечність. Як повідомило турецьке агентство Anadolu, трагічний випадок в одній з лікарень пов'язаний з вибухонебезпекою кисню.

Щонайменше вісім людей загинули під час вибуху в медичному закладі в місті Газіантеп на півдні Туреччини. У лікарні вибухнув кисневий апарат. Повідомляється, що вибух стався у відділенні інтенсивної терапії для хворих з коронавірусною інфекцією в лікарні університетського госпіталю Газіантепа. Дані про постраждалих не уточнюються.

Прибулі на місце співробітники екстрених служб змогли швидко ліквідувати загоряння, яке почалося після вибуху кисневого апарату. Вісім пацієнтів клініки загинули на місці, ще щонайменше 14 осіб перевели в інші медичні установи.

В цей час влада міста і правоохоронні органи розслідують інцидент і з'ясовують усі причини вибуху.

Нагадаємо, що поліція розслідує смерть двох пацієнтів на ШВЛ. У лікарні в Жовкві півтори години не було електрики. В установі є два електрогенератори, але їх під час відімкнення не залучали.

Пізніше стало відомо, що в смерті пацієнтів на ШВЛ комісія підозрює адміністрацію лікарні. На цей момент директор Жовківської ЦРЛ та голова районної ради знаходяться на лікарняному.