Вибух газової станції під Харковом: є загиблі

16:11 28 жовтня Київ, Україна

У Харківській області стався потужний вибух на території газорозподільної підстанції, загинули дві людини, їхні тіла як і раніше знаходяться під завалами, дев'ять постраждалих.

Про це на засіданні уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Надзвичайна ситуація місцевого рівня в Харківській області. Сьогодні об 11:35 в селищі Березівське Дергачівського району на газорозподільному пункті стався вибух з подальшим горінням і частковим руйнуванням, в результаті чого загинули, на жаль, дві людини. Тіла зараз під завалами. Також 9 людей постраждали. Цих людей госпіталізували в лікарню. О 13:30 пожежа була ліквідована, від ДСНС зараз там працює спеціальна бригада, 30 осіб і 7 одиниць техніки. На місці поліція, на місці рятувальники. Загрози більше немає", - повідомив Аваков.

Відзначається, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Міністерство енергетики та Державну службу з надзвичайних ситуацій контролювати ситуацію і доповідати по ліквідації наслідків події.

"За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Максимальне покарання за санкцією статті передбачає тюремне ув'язнення на термін від 2 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.