Вибух двох гранат під час замаху в Одесі

Сьогодні вночі в Одесі прогриміло два вибухи. Це була спроба замаху на главу відокремленого підрозділу Міжнародної антикорупційної асамблеї в Одеській області Анатолія Коломійця. Слід зазначити, що це був далеко не перший випадок нападу на громадських і політичних діячів в Україні. За цією подією ведеться розслідування.

"Двоє невідомих кинули дві гранати, попередньо РГД-5, в сторону антикорупціонера, коли він сідав в авто. Після того, як пролунали вибухи, громадський працівник відкрив вогонь по нападникам, після чого вони зникли ", - йдеться в повідомленні місцевого видання.

Уточнюється, що інцидент стався біля спортивного комплексу Краян, на місці інциденту також знайдена граната Ф-1.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області чоловік здійснив два постріли і почав погрожувати гранатою в своєму дворі, коли правоохоронці проводили обшуки в зв'язку з вирощуванням конопель.

Також повідомлялося, що в селі Новий Биків Бобровицького району на Чернігівщині, чоловік підірвав гранату під час спільного відпочинку з товаришами, в результаті чого загинуло три людини.