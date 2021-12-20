Вибух двох гранат під час замаху в Одесі

Сьогодні вночі в Одесі прогриміло два вибухи. Це була спроба замаху на главу відокремленого підрозділу Міжнародної антикорупційної асамблеї в Одеській області Анатолія Коломійця. Слід зазначити, що це був далеко не перший випадок нападу на громадських і політичних діячів в Україні. За цією подією ведеться розслідування.
Уточнюється, що інцидент стався біля спортивного комплексу Краян, на місці інциденту також знайдена граната Ф-1.
Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області чоловік здійснив два постріли і почав погрожувати гранатою в своєму дворі, коли правоохоронці проводили обшуки в зв'язку з вирощуванням конопель.
Також повідомлялося, що в селі Новий Биків Бобровицького району на Чернігівщині, чоловік підірвав гранату під час спільного відпочинку з товаришами, в результаті чого загинуло три людини.
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