Вибух бомби в кафе в Республіці Конго: загинули шестеро, у тому числі діти

14:16 26 грудень Київ, Україна

Черговий терористичний вибух пролунав учора, 25 грудня, у місті Бені у Демократичній Республіці Конго. Висаджено в повітря було кафе, в якому зібралося багато людей для святкування Різдва. За даними агентства Reuters, жертвами вибуху стали шестеро людей, включаючи зловмисника.

Все сталося увечері, приблизно о 19:00. Після того, як одному чоловікові охорона не дозволила увійти до переповненої зали кафе, він підірвав бомбу, вбивши себе та інших.

Серед загиблих було двоє дітей. Не менше 14 людей було поранено, у тому числі - двох місцевих чиновників.

Свідки вибуху кажуть, що було чути постріли. Але поліція пояснила, що стріляли в повітря поліцейські, щоб відігнати бурхливий натовп і пройти до місця злочину. Від пострілів ніхто не постраждав.