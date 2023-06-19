Вибух автомобіля у Сімферополі: постраждав "віцепрем'єр" Запорізької області

11:58 19 червня Київ, Україна

В окупованому Сімферополі стався вибух автомобіля, що належить так званому "віцепрем'єру" окупованої частини Запорізької області Володимиру Єпіфанову.



Цю інформацію розповсюдили російські телеграм-канали.



За повідомленнями ТГ-каналів, вибух газового балона стався о четвертій ранку на Євпаторійському шосе, де знаходився автомобіль Єпіфанова.



Сам Єпіфанов, а також його охоронець та секретар отримали серйозні опіки голови, тулуба та рук, які становлять близько 30 відсотків поверхні тіла. Охоронець також отримав опіки на лівій нозі.



Усіх трьох постраждалих було госпіталізовано для надання необхідної медичної допомоги.