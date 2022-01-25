Вибух автоцистерни на підприємстві Києва
13:47 09 вересень Київ, Україна
Під час зварювальних робіт на підприємстві з продажу палива вибухнула автоцистерна. Загинула одна людина, друга госпіталізована.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
"Сьогодні о 9:32 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, яке знаходиться на вулиці Віскозній. Для з'ясування всіх обставин події за викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група Головного та Деснянського управління поліції", - йдеться в повідомленні.
За даними ЗМІ, вибух стався на території ТОВ Бас холдинг, яке займається торгівлею паливом.
"Попередньо встановлено, що в результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. В результаті на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33 - річного чоловіка доставили в лікарняний заклад з тілесними ушкодженнями", - повідомили в поліції.
Зараз співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини вибуху.
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