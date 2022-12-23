Вибух авто в Мелітополі: поранено співробітників фсб рф

12:24 23 грудня Київ, Україна

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, вибухнула машина із російськими окупантами.

За даними видання РІА-Мелітополь, вибух стався у районі магазину "Торти" біля центрального входу до парку імені Горького.

"На місце вибуху з сиренами помчали пожежники, швидкі, поліція. Місце вибуху оточили співробітники окупаційної поліції", – пише видання.

За словами місцевих жителів, вибухнув автомобіль Renault Duster.