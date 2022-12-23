Вибух авто в Мелітополі: поранено співробітників фсб рф

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух, вибухнула машина із російськими окупантами.
За даними видання РІА-Мелітополь, вибух стався у районі магазину "Торти" біля центрального входу до парку імені Горького.
За словами місцевих жителів, вибухнув автомобіль Renault Duster.
Рашистські військкори повідомили, що в авто знаходилися два співробітники фсб. Обидва важко поранені, в одного відірвало кінцівку.
Також наголошується, що на авто такої ж марки вчора (22 грудня) "на концерт Кобзона" у Каховці Херсонської області вирушив колаборант із Любимівки Андрій Штепа.
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