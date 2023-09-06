Підірвано головного митника так званої «ЛНР»
10:25 05 вересня Київ, Україна
На тимчасово окупованій частині Луганської області висадили в повітря чергового колаборанта. Йдеться про головного митника так званої «ЛНР» Юрія Афанасьєвського.
Джерела в СБУ
заявили, що чергова «бавовна» - справа рук співробітників Служби безпеки України.
«Його підірвали у власному будинку. Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота і перебуває в реанімації у тяжкому стані. Цей «діяч», який є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ, відомий тим, що став «фінансистом» глави т.зв. ЛНР леоніда пасічника», - розповіли джерела у СБУ.
Джерела повідомляють, що він «відмивав» кошти на фінансування збройних формувань, які воювали проти України. На Афанасьєвського накладено персональні санкції ЄС, Великобританії, Канади, Швейцарії, Японії.
«Сподіваємося, що найближчим часом він змінить свій статус із «трьохсотого» на «двохсотого», - додали джерела в СБУ.
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