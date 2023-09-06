Підірвано головного митника так званої «ЛНР»

«Його підірвали у власному будинку. Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота і перебуває в реанімації у тяжкому стані. Цей «діяч», який є генерал-майором та агентом центрального апарату ФСБ, відомий тим, що став «фінансистом» глави т.зв. ЛНР леоніда пасічника», - розповіли джерела у СБУ.