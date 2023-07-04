«Зламували» банківські рахунки українців: у Києві знешкоджено хакерське угруповання

17:19 04 липня Київ, Україна

Кіберфахівці СБУ знешкодили потужне хакерське угруповання в Києві, яке крало гроші з банківських рахунків українців. Затримано 12 учасників угруповання.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Задокументовано, що лише в одному з епізодів вони вкрали понад 10 млн грн із депозитного рахунку столичного нотаріуса. Ці гроші належали Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та призначалися для виплат постраждалим вкладникам ліквідованих банків.



За даними слідства, зловмисники створили шкідливе програмне забезпечення, яке давало їм доступ до електронних кабінетів вкладників одного з київських банків. Шукати потенційних «жертв» допомагали спільники, які працювали у різних фінустановах Києва. Через них фігуранти отримували персональні дані мешканців столиці, які відкривали депозитні рахунки у банку.



Потім кіберзлочинці надсилали фішингове повідомлення на електронну пошту вкладника, яке маскували під «оновлення послуги банкінгу» від адміністрації фінустанови.



Таким чином зловмисники отримували логін та пароль для управління рахунками та переказували з них гроші на банківські картки, оформлені на підставних осіб.



Крім того, під час розслідування співробітники СБУ виявили за місцями проживання фігурантів приховані нарколабораторії з вирощування гуртових партій канабісу.

Готову продукцію вони реалізовували через зв'язки серед наркодилерів.



У ході обшуків в офісних приміщеннях та приміщеннях фігурантів виявлено:

▪ комп'ютерну техніку, банківські картки та сім-картки мобільних операторів із доказами незаконної діяльності;

▪️ гуртову партію канабісу майже на 8 млн грн.



Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув'язнення.