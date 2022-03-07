У Запоріжжі затриманий лжемінер, який погрожував підірвати ТЦ Україна

Запорізька міліція затримала чоловіка, який, погрожуючи вибухом торгового центру "Україна", вимагав мільйон доларів і вертоліт.
Про це повідомляє поліція області у понеділок, 7 червня.
Також поліція встановила особу зловмисника і вела з ним переговори - чоловік погодився на одержання тільки 15 тисяч доларів. Перевірку приміщення завершили - вибухових предметів не виявили.
В результаті зловмисником виявився житель Запоріжжя 2000 року народження. Його затримали в квартирі, де він проживає. Він був п'яний.
Зловмиснику повідомили про підозру в свідомо помилковому повідомленні про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.
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