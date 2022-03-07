У Запоріжжі затриманий лжемінер, який погрожував підірвати ТЦ Україна

17:21 07 червень Київ, Україна

Запорізька міліція затримала чоловіка, який, погрожуючи вибухом торгового центру "Україна", вимагав мільйон доларів і вертоліт.

Про це повідомляє поліція області у понеділок, 7 червня.

"5 червня після 20.30 у відділ поліції №1 Запорізького районного управління поліції з мобільного телефону надійшло повідомлення від чоловіка, що торговий центр "Україна", розташований на центральному проспекті міста, замінований. За нездійснення вибуху громадянин вимагав один мільйон доларів США і вертоліт. Співробітники управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області невідкладно прибули в торговельний заклад, де провели евакуацію близько 400 громадян, а також перевірку приміщень і прилеглої території", - сказано в повідомленні.

Також поліція встановила особу зловмисника і вела з ним переговори - чоловік погодився на одержання тільки 15 тисяч доларів. Перевірку приміщення завершили - вибухових предметів не виявили.



В результаті зловмисником виявився житель Запоріжжя 2000 року народження. Його затримали в квартирі, де він проживає. Він був п'яний.



Зловмиснику повідомили про підозру в свідомо помилковому повідомленні про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.