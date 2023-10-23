Вивезення дітей з ТОТ: окупанти проводять примусові медогляди та відправляють до росії

07:53 23 жовтня Київ, Україна

На тимчасово окупованих землях України російська "влада" проводить примусові медичні огляди українських дітей і потім відправляє їх до росії з метою "оздоровлення".



Цю інформацію поширив Центр національного спротиву (ЦНС) 22 жовтня.



За повідомленням ЦНС, офіційно ці огляди проводяться на підставі "поглибленої профілактичної медичної перевірки" дітей на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України. Зазначається, що на це в росії виділили близько 1,5 мільярда рублів.



Проте результатом таких оглядів стає відправлення дітей на "оздоровлення" до віддалених районів росії, де, як стверджує ЦНС, дітям промивають мізки, щоб вони тиснули на батьків, щоб ті також залишали рідну землю.



Повідомляється також, що медичні огляди стають "підставою для отримання державного медичного страхування, доступного лише за наявності російського паспорта у батьків або підлітків віком від 14 років".