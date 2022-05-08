Вивезена окупантами із ЧАЕС радіоактивна колба знайшлася у Бучі

07:32 08 травня Київ, Україна

Дика орда окупантів, яка не мала жодного уявлення про радіацію, «похазяйничала» на Чорнобильській АЕС і навіть за звичкою обікрала. Одна з вкрадених російськими військами колб із радіоактивною речовиною, вивезеною з ЧАЕС під час окупації, знайшлась у Бучі. Про це у суботу, 7 травня, Енергоатом повідомив у офіційному Telegram-каналі.

Розповідається, що бучанин виявив дивну знахідку у власному будинку після "гостування" у ньому російських окупантів, і про всяк випадок викликав саперів.

З'ясувалося, що радіаційне тло колби з ртуттю значно перевищує норму. Речовину вилучили та передали підприємству з утилізації небезпечних відходів.

Окупантами, які перебували на Чорнобильській АЕС та знищили центральну аналітичну лабораторію з характеризації РАВ, викрадено та пошкоджено 133 джерела іонізуючого випромінювання, сумарною активністю близько 7 млн. бекерелів.

Відомо також, що росіяни також обікрали поліцейську ділянку прямо на території Чорнобиля. Там зберігалися, серед іншого, радіоактивні предмети.

Російські окупанти захопили Чорнобильську АЕС у перший день широкомасштабного нападу РФ на Україну 24 лютого. Понад три тижні ЧАЕС перебувала під російською окупацією.