Вистрілив в сусіда: в Кривому Розі затримано підозрюваного

16 серпня, криворізькі патрульні отримали повідомлення про те, що в районі селища Коломойцево чоловік вистрілив у місцевого жителя. Свідки події пояснили, що нетверезий чоловік прийшов до їх сусідові і затіяв конфлікт, в ході якого схопився за рушницю та вистрілив йому в ногу.

Про це повідомила прес-служба полку патрульної поліції в Кривому Розі.

У будинку інспектори знайшли потерпілого з вогнепальним пораненням.

Медики надавали чоловікові допомогу, а патрульні отримали орієнтування на зловмисника і вирушили на пошуки.

При обстеженні території на трасі Н-11 поліцейські виявили схожого за описом громадянина і доставили його до місця події. Доставленого впізнали свідки. Також інспектори знайшли в лісосмузі предмет схожий на рушницю.

Ймовірний напав зізнався, що зброю десь викопав і вирішив зберігати її у себе вдома.

Для подальшого розгляду по справі на місце події викликали слідчих Криворізького відділу поліції. Вони встановлять всі обставини події.