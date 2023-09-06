Вищий антикорупційний суд конфіскував заводи російського олігарха

15:40 23 серпня Київ, Україна

Вищий антикорупційний суд підтримав позов, висунутий Міністерством юстиції, та стягнув на користь держави повні 100% корпоративних прав, що належать виробнику будівельних матеріалів – компанії "АЕРОК". Ця компанія знаходиться під кінцевим володінням Групи ЛСР, пов'язаної з російським олігархом Андрієм Молчановим.



Інформацію про цю подію розповсюдила пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).



"АЕРОК" активно управляє двома газобетонними заводами, розташованими в Київській області, у населених пунктах Обухів та Березань.



Торішнє травневе розслідування ДБР виявило, що компанія, що спеціалізується на виробництві будівельних матеріалів, підконтрольна російському олігарху Андрію Молчанову. Цей підприємець - колишній член Ради Федерації федеральних зборів росії, також пов'язаний з окупаційною владою і помічений у сплаті податків до російського бюджету.



Доходи, які отримувало українське ТОВ "АЕРОК", спрямовувалися у формі дивідендів та роялті в "материнську компанію" з території росії.



Представники правоохоронних органів зазначили, що вказана російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Таким чином, через фінансові потоки від українського суспільства здійснювалася фінансова підтримка податкової бази та оборонно-промислового комплексу країни, яка займала агресивну позицію щодо України.



Внаслідок винесеного рішення активи компанії були арештовані і передані в управління Агентству з управління активами (АРМА).