Вискочив на "зустрічку": три людини загинули в ДТП у Львівській області

12:02 03 грудня Київ, Україна

На автодорозі "Львів-Луцьк", недалеко від села Сабанівка Радехівського району сталося лобове зіткнення двох автомобілів, в результаті чого загинули троє людей.

Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

"ДТП сталоая сьогодні, 3 грудня, близько шостої години ранку на автодорозі "Львів-Луцьк ", як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Ауді", 50-річний місцевий житель, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом "Мерседес спринтер", яким керував житель Рівненської області у віці 35 років. В результаті зіткнення водій легковика загинув на місці події. Водій мікроавтобуса і його 56-річна пасажирка, також мешканка Рівненської області, отримали тілесні ушкодження, від яких померли в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за фактом слідчі відділу з розслідування злочинів в сфері транспорту слідчого управління поліції Львівської області, під процесуальним керівництвом Радехівської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.