Вирощував полуницю: в Києві обвалилася частина балкону

18:43 11 червень Київ, Україна

Житель Дарницького району столиці влаштував на своєму балконі город - вирощував полуницю, в результаті чого конструкція не витримала і сталося обвалення.

Про це повідомляється на сайті Київської міськдержадміністрації в п'ятницю, 11 червня.

"Рятувальники КАРС Київська служба порятунку і Головного управління ДСНС в місті Київ оперативно провели демонтаж небезпечних саморобних прибудов і зруйнованого даху балкона в багатоповерховому будинку на вулиці Архітектора Вербицького", - йдеться в повідомленні.

Для демонтажу рятувальники залучили спеціальну пожежно-рятувальну техніку та обладнання.

"На жаль, ми ще раз стали свідками того, що надзвичайні події та ситуації в нашому місті трапляються через людський фактор. Хтось проводить небезпечні ремонтні роботи в своїх будинках або облаштовує на балконах небезпечні і ненадійні конструкції і прибудови. Звертаюся до киян з проханням бути відповідальними власниками майна", - сказав директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Відзначимо, що причиною обвалу стали прикріплені до балкона торси, які утримували велику і важку навісну конструкцію, наповнену землею. У якийсь момент стеля не витримала ваги майже 1 тонни ґрунту. При цьому ніхто з сусідів і перехожих не постраждав.