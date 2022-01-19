Вимагав 250 тис. доларів: харківські правоохоронці затримали кримінального авторитета

Співробітники правоохоронних органів Харкова затримали кримінального авторитета за вимагання, повідомляє пресслужба поліції.
Чоловік, погрожуючи одному з підприємців фізичною розправою, за «спокійне» ведення бізнесу змусив його виплатити 250 тисяч доларів вигаданого боргу.
Чоловік, погрожуючи одному з підприємців фізичною розправою, за «спокійне» ведення бізнесу змусив його виплатити 250 тисяч доларів вигаданого боргу.
Кримінального авторитета було затримано у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч. 4. ст. 189 (вимагання) КК України та обрання запобіжного заходу.
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