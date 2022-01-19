Вимагав 250 тис. доларів: харківські правоохоронці затримали кримінального авторитета

11:31 18 січень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів Харкова затримали кримінального авторитета за вимагання, повідомляє пресслужба поліції.



Чоловік, погрожуючи одному з підприємців фізичною розправою, за «спокійне» ведення бізнесу змусив його виплатити 250 тисяч доларів вигаданого боргу.

"54-річний зловмисник був затриманий оперативниками та силовиками КОРД у момент отримання першої частини грошей. Тепер йому загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією", - йдеться у повідомленні.

Кримінального авторитета було затримано у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому підозри за ч. 4. ст. 189 (вимагання) КК України та обрання запобіжного заходу.