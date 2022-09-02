Виїжджаючи до Криму, українці проходять фільтрацію близько 10 годин – мер Мелітополя

17:39 25 серпня Київ, Україна

Українці, які їдуть до Криму, змушені проходити фільтрацію, яка триває близько 10 годин. Подібні перевірки хочуть зробити і на блок-пості у Василівці – на кордоні тимчасово окупованих територій та підконтрольних Україні.



Про це під час брифінгу заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

Незважаючи на те, що у самому Мелітополі немає фільтраційних таборів, за словами Федорова, такий табір знаходиться на в'їзді до Криму. Там люди можуть сидіти у "клітці" по 8-10 годин. Їх допитують та перевіряють документи.



Також фільтраційний табір росіяни пообіцяли збудувати і у Василівці – це єдиний пункт сполучення між тимчасово окупованою територією та територією, яка є підконтрольною Україні.

"Це міст, який з'єднує всі чотири області – Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську. Це єдиний шлях для виїзду", – наголосив мер.

Крім того, на сьогодні у російському полоні перебувають близько 80 мешканців Мелітополя.