Виїжджаючи до Криму, українці проходять фільтрацію близько 10 годин – мер Мелітополя

Українці, які їдуть до Криму, змушені проходити фільтрацію, яка триває близько 10 годин. Подібні перевірки хочуть зробити і на блок-пості у Василівці – на кордоні тимчасово окупованих територій та підконтрольних Україні.
Про це під час брифінгу заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
Про це під час брифінгу заявив мер Мелітополя Іван Федоров.
Незважаючи на те, що у самому Мелітополі немає фільтраційних таборів, за словами Федорова, такий табір знаходиться на в'їзді до Криму. Там люди можуть сидіти у "клітці" по 8-10 годин. Їх допитують та перевіряють документи.
Також фільтраційний табір росіяни пообіцяли збудувати і у Василівці – це єдиний пункт сполучення між тимчасово окупованою територією та територією, яка є підконтрольною Україні.
Також фільтраційний табір росіяни пообіцяли збудувати і у Василівці – це єдиний пункт сполучення між тимчасово окупованою територією та територією, яка є підконтрольною Україні.
Крім того, на сьогодні у російському полоні перебувають близько 80 мешканців Мелітополя.
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