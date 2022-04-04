Видавали себе за працівників банків і «поліціянтів»: в Харкові викрито шахрайський call-центр

Співробітники кіберполіції Харкова заблокували діяльність шахрайського call-центру, "співробітники" якого обдурили громадян на мільйон гривень.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Шахраї запевняли жертв, що дана інформація буде передана в поліцію.
Після цього потерпілим дзвонив інший працівник call-центру і представлявся поліціянтом. Він говорив, що для блокування шахрайських дій необхідно повідомити йому код з SMS. Як тільки громадяни називали код, зловмисники викрадали гроші з банківської картки.
За попередніми підрахунками, загальна сума збитків становить мільйон гривень.
У сall-центрі під час обшуку було вилучено понад 40 комп'ютерів і 40 телефонів.
Фігурантам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Слідчі дії тривають.
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