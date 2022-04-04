Видавали себе за працівників банків і «поліціянтів»: в Харкові викрито шахрайський call-центр

10:27 07 липня Київ, Україна

Співробітники кіберполіції Харкова заблокували діяльність шахрайського call-центру , "співробітники" якого обдурили громадян на мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Встановлено, що троє місцевих жителів залучили до роботи близько 40 операторів... На хакерських форумах вони купували бази даних клієнтів банків, яким дзвонили працівники call-центру під виглядом працівників фінустанови. Громадянам повідомляли, що з їхньої банківської картки нібито здійснюються підозрілі транзакції, або про те, що надійшла заявка на зміну фінансового номера", - йдеться в повідомленні.

Шахраї запевняли жертв, що дана інформація буде передана в поліцію.



Після цього потерпілим дзвонив інший працівник call-центру і представлявся поліціянтом. Він говорив, що для блокування шахрайських дій необхідно повідомити йому код з SMS. Як тільки громадяни називали код, зловмисники викрадали гроші з банківської картки.



За попередніми підрахунками, загальна сума збитків становить мільйон гривень.



У сall-центрі під час обшуку було вилучено понад 40 комп'ютерів і 40 телефонів.



Фігурантам оголошено про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.



Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Слідчі дії тривають.