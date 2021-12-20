Викинули в цистерну: поліція виявила мертвим 41-річного жителя Тернопільської області, який зник безвісти (ФОТО)

Місцевий житель Тернопільської області вважався зниклим безвісти, про його зникнення повідомили рідні. Чоловіка виявили мертвим на покинутій території ферми у селі Нова Пляшева Дубенського району Рівненської області. Поліція провела затримання підозрюваного 22-річного злочинця у скоєному ним умисному вбивстві 41-річного чоловіка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

У середу, 23 листопада, було виявлено мертве тіло зниклого чоловіка у металевій водозабірній ємності, майже повністю закопаній у землю у Дубенському районі Рівненської області. Щоб встановити осіб, причетних до злочину, поліція Рівненщини спільно з представниками закону Тернопільщини провела слідчо-оперативні роботи.

Було встановлено, що двоє односельців 20 та 22 років із села Гаї Кременецького району Тернопільської області 19 листопада відвідали вбитого у селі Тур'я Дубенського району Рівненської області. Усі троє вони поїхали у невідомому напрямку відпочивати. Після розпивання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт. Після повернення додому 22-річний житель села Гаї завдав ножових колотих поранень 41-річному чоловікові. Після чого його вивезли у занедбане місце та викинули тіло у металеву цистерну.

Чоловік помер від великої втрати крові від проникаючих колото-різаних поранень грудей.

Поліція проти 22-річного мешканця села Гаї Кременецького району відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України.