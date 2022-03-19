Вибори в Україні закінчилися 50 випадками госпіталізації та однією смертю

06:39 27 жовтня Київ, Україна

У день місцевих виборів, безпосередньо з виборчих дільниць, було госпіталізовано 50 громадян України, один, на жаль, помер до приїзду швидкої допомоги.



Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в етері Hromadske.radio.



"Зареєстровані 250 викликів "швидкої" на ділянки, 50 осіб госпіталізовано, одна людина померла через зупинку серця до приїзду швидкої", - повідомив головним санлікар.



Разом з тим, він підсумував, що вибори в цілому пройшли з дотриманням санітарних норм, прописаних в постанові Кабміну, і грубих порушень зафіксовано не було.



"Недотримання соціальної дистанції та відсутність щитків у членів виборчих комісій - це головні порушення, які найчастіше фіксувалися на виборчих дільницях", - сказав Ляшко.



Він упевнений, що місцеві вибори не повинні привести до сплеску коронавірусу.