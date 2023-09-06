"Вибивали" гроші: на Житомирщині затримано банду рекетирів

17:49 16 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба СБУ.



У катівнях рекетири застосовували до постраждалих особливо жорстокі тортури. Також перевіряється інформація про зґвалтування фігурантами кількох жінок.



Співробітники СБУ задокументували факт здирництва 190 тис. грн з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. Зловмисники погрожували покалічити, а потім убити його вагітну дружину, якщо він не передасть їм усю суму.



В результаті спецоперації Служба безпеки затримала двох лідерів та шістьох активних учасників банди на спробі передачі їм частини грошей від потерпілого. СБУ затримала на Житомирщині потужне злочинне угруповання, яке «вибивало» великі суми коштів під вигаданими приводами або через штучно спровоковані конфліктні ситуації. У разі відмови платити «данину» учасники банди викрадали людей та відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у місті Коростишів.Про це повідомляє пресслужба СБУ.У катівнях рекетири застосовували до постраждалих особливо жорстокі тортури. Також перевіряється інформація про зґвалтування фігурантами кількох жінок.Співробітники СБУ задокументували факт здирництва 190 тис. грн з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. Зловмисники погрожували покалічити, а потім убити його вагітну дружину, якщо він не передасть їм усю суму.В результаті спецоперації Служба безпеки затримала двох лідерів та шістьох активних учасників банди на спробі передачі їм частини грошей від потерпілого.

За даними слідства, злочинне угруповання організували двоє місцевих карних злочинців. У банду вони притягли своїх знайомих, які раніше вже притягувалися до відповідальності за особливо тяжкі злочини.



Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та їхнього авто виявлено:

велику суму готівки, отриману злочинним шляхом

незареєстровані бойові засоби ураження

кастети, бейсбольні бити та різноманітну холодну зброю

списки постраждалих

банківські картки та мобільні телефони.

Затриманим планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання, яке завдало майнових збитків в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах військового стану, пов'язане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).



Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Розслідування продовжується.