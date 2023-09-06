"Вибивали" гроші: на Житомирщині затримано банду рекетирів

СБУ затримала на Житомирщині потужне злочинне угруповання, яке «вибивало» великі суми коштів під вигаданими приводами або через штучно спровоковані конфліктні ситуації. У разі відмови платити «данину» учасники банди викрадали людей та відвозили їх до спеціально облаштованих катівень у місті Коростишів.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У катівнях рекетири застосовували до постраждалих особливо жорстокі тортури. Також перевіряється інформація про зґвалтування фігурантами кількох жінок.
Співробітники СБУ задокументували факт здирництва 190 тис. грн з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. Зловмисники погрожували покалічити, а потім убити його вагітну дружину, якщо він не передасть їм усю суму.
В результаті спецоперації Служба безпеки затримала двох лідерів та шістьох активних учасників банди на спробі передачі їм частини грошей від потерпілого.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У катівнях рекетири застосовували до постраждалих особливо жорстокі тортури. Також перевіряється інформація про зґвалтування фігурантами кількох жінок.
Співробітники СБУ задокументували факт здирництва 190 тис. грн з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій. Зловмисники погрожували покалічити, а потім убити його вагітну дружину, якщо він не передасть їм усю суму.
В результаті спецоперації Служба безпеки затримала двох лідерів та шістьох активних учасників банди на спробі передачі їм частини грошей від потерпілого.
За даними слідства, злочинне угруповання організували двоє місцевих карних злочинців. У банду вони притягли своїх знайомих, які раніше вже притягувалися до відповідальності за особливо тяжкі злочини.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та їхнього авто виявлено:
- велику суму готівки, отриману злочинним шляхом
- незареєстровані бойові засоби ураження
- кастети, бейсбольні бити та різноманітну холодну зброю
- списки постраждалих
- банківські картки та мобільні телефони.
Затриманим планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу (вимагання, яке завдало майнових збитків в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах військового стану, пов'язане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Розслідування продовжується.
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Розслідування продовжується.
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