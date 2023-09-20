"Вибивав" гроші із сімей загиблих воїнів: у Черкасах затримано рекетира

12:51 20 вересня Київ, Україна





У разі відмови рекетир погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, зокрема над їхніми дітьми, повідомляє пресслужба СБУ.



Служба безпеки задокументувала, що фігурант вимагав майже 800 тис. грн від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком. Щоб вибити суму, зловмисник регулярно тероризував сім'ю загиблого воїна та погрожував жінкам убивством.



СБУ затримала у Черкасах зловмисника, який вимагав із сімей загиблих українських воїнів частку грошової допомоги, яку вони отримували від держави. Зокрема, йдеться про одноразову виплату у розмірі 15 млн гривень після загибелі захисника на війні.У разі відмови рекетир погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, зокрема над їхніми дітьми, повідомляє пресслужба СБУ.Служба безпеки задокументувала, що фігурант вимагав майже 800 тис. грн від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком. Щоб вибити суму, зловмисник регулярно тероризував сім'ю загиблого воїна та погрожував жінкам убивством.

У ході оперативних заходів співробітники СБУ затримали рекетира «на гарячому» під час передачі йому частини «данини» у розмірі 200 тис. грн.

За даними слідства, затримано місцевого жителя, який використав власні зв'язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників. Дізнавшись про отримання постраждалими сім'ями державної допомоги, фігурант телефонував їм з анонімних номерів і вимагав «свій відсоток».



Під час обшуків за місцем проживання виявлено мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучено дві бойові гранати.



Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, яке завдало майнових збитків в особливо великих розмірах, вчинене в умовах військового стану) та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.



Продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину та точної кількості потерпілих. Зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці.