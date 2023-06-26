Введення санкцій проти телеканалів - боротьба з російською гібридною агресією

Глава СБУ Іван Баканов пояснив, чому відомство рекомендувало Раді національної безпеки і оборони України ввести санкції проти телеканалів 112, NewsOne і ZIK.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Як підкреслив глава СБУ, рішення РНБО спрямоване на захист територіальної цілісності і суверенітету України і не має ніякого відношення до обмеження свободи слова.
Нагадаємо, 2 лютого президент ввів в дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо фізичних і юридичних осіб. Цим рішенням, зокрема, підтримані пропозиції щодо застосування санкцій, внесені Верховною Радою України від 4 жовтня 2018 і Службою безпеки України.
Персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи будуть застосовуватися, зокрема, до громадянина України Тараса Козака, юридичних осіб «Товариство з обмеженою відповідальністю «Аріадна ТВ»,«Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТВ ВИБІР», «Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «112 ТБ»,«Товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «Партнер ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові комунікації».
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