Введення санкцій проти телеканалів - боротьба з російською гібридною агресією

17:07 03 лютого Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба Глава СБУ Іван Баканов пояснив, чому відомство рекомендувало Раді національної безпеки і оборони України ввести санкції проти телеканалів 112, NewsOne і ZIK.Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Проти України ведеться гібридна війна, в тому числі і на інформаційному полі. Ми системно їй протидіємо, щоб захистити інтереси держави. Введення санкцій - ще один важливий і послідовний крок для цього. Тому, з огляду на дані, якими володіє Служба безпеки, а також численні порушення законодавства в сфері телерадіомовлення, зафіксовані Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення», - зазначив Іван Баканов.

Як підкреслив глава СБУ, рішення РНБО спрямоване на захист територіальної цілісності і суверенітету України і не має ніякого відношення до обмеження свободи слова.

«Існує велика різниця між свободою слова і відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на територіальну цілісність і суверенітет України», - резюмував Іван Баканов.

Нагадаємо, 2 лютого президент ввів в дію рішення РНБО про застосування санкцій щодо фізичних і юридичних осіб. Цим рішенням, зокрема, підтримані пропозиції щодо застосування санкцій, внесені Верховною Радою України від 4 жовтня 2018 і Службою безпеки України.



Персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи будуть застосовуватися, зокрема, до громадянина України Тараса Козака, юридичних осіб «Товариство з обмеженою відповідальністю «Аріадна ТВ»,«Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТВ ВИБІР», «Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «112 ТБ»,«Товариство з обмеженою відповідальністю «Лідер ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «Партнер ТВ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», «Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові комунікації».