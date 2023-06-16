Другу добу в Миколаєві відсутнє централізоване водопостачання

У Миколаєві другу добу триває проблема з централізованим водопостачанням, і очікується, що ситуація може тривати ще кілька днів.
Інформацію про це надала пресслужба Миколаївводоканалу 2 червня.
Підприємство оголосило про виникнення технічних проблем на насосних станціях та закликало городян створити запас води.
На сьогодні водоканал повідомив, що ремонтні роботи все ще продовжуються.
Інформацію про це надала пресслужба Миколаївводоканалу 2 червня.
Підприємство оголосило про виникнення технічних проблем на насосних станціях та закликало городян створити запас води.
На сьогодні водоканал повідомив, що ремонтні роботи все ще продовжуються.
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