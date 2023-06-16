Другу добу в Миколаєві відсутнє централізоване водопостачання

17:51 02 червня Київ, Україна

У Миколаєві другу добу триває проблема з централізованим водопостачанням, і очікується, що ситуація може тривати ще кілька днів.



Інформацію про це надала пресслужба Миколаївводоканалу 2 червня.



Підприємство оголосило про виникнення технічних проблем на насосних станціях та закликало городян створити запас води.



На сьогодні водоканал повідомив, що ремонтні роботи все ще продовжуються.