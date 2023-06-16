Другу добу в Миколаєві відсутнє централізоване водопостачання

17:51 02 червня Київ, Україна

У Миколаєві другу добу триває проблема з централізованим водопостачанням, і очікується, що ситуація може тривати ще кілька днів.

Інформацію про це надала пресслужба Миколаївводоканалу 2 червня.

Підприємство оголосило про виникнення технічних проблем на насосних станціях та закликало городян створити запас води.

На сьогодні водоканал повідомив, що ремонтні роботи все ще продовжуються.
 
"Ми очікуємо відновити водопостачання у місті в найближчі кілька днів. Важливо зазначити, що вода надаватиметься не для пиття, а лише для господарсько-побутових потреб. В цей час у деяких будинках все ще може бути низький тиск, але вода подається. Тому ми рекомендуємо мешканцям запастися водою у запасні ємності", - йдеться в офіційній заяві.