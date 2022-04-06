Другий день російські окупанти порушують домовленості щодо КПВВ

12:10 11 листопада Київ, Україна

Пресцентр Держприкордонслужби повідомляє, що Росія продовжує блокувати КПВВ , тим самим демонструючи зверхнє ставлення до домовленостей і людей, зокрема.



Станом на 10:00 співробітники Держприкордонслужби України оформили:



в КПВВ "Станиця Луганська" на вхід з тимчасово окупованої території України - 131 людину, на вихід - 66 осіб;

в КПВВ "Новотроїцьке" - на виїзд до ТОТ оформлені 5 громадян і 5 транспортних засобів.

а в КПВВ "Золоте" - 1 особу та у КПВВ "Щастя" - 1 людину, які вирушили в напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади.



У КПВВ "Гнутове", "Мар'їнка" і "Майорське" громадяни для перетину лінії розмежування не приходять.