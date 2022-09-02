Другий день вирує пожежа на Кубі. Горить велика нафтобаза: 120 потерпілих

08:27 07 серпня Київ, Україна

Небо над Кубою накрив чорний дим. У промисловій зоні Матансас на заході острова пролунало два вибухи на території нафтобази. Попередньо загинула одна людина, ще 121 - постраждала. Про це у ніч на неділю, 7 серпня, повідомляє Reuters.

Як зазначено, у п'ятницю в один з восьми резервуарів із "чорним золотом" влучила блискавка, внаслідок чого він вибухнув. За кілька годин, коли на місці вже працювали рятувальні служби, пролунав ще один вибух.

За даними кубинської влади, серед постраждалих 36 осіб госпіталізовано, п'ятеро перебувають у критичному стані. Крім того, 17 пожежників зникли безвісти. З району було евакуйовано понад тисячу мирних жителів.

Пожежа на місці НП вирує другий день. За останніми даними, тепло від вогню вже досягло другого резервуара, а вітер роздув полум'я в небезпечній близькості від третього.

Куба запросила міжнародну допомогу для гасіння пожежі.