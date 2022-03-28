ЗСУ вигнали окупантів із трьох харківських населених пунктів

11:48 28 березня Київ, Україна

У Харківській області ЗСУ повернули під контроль три населені пункти. Про це повідомляє голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.



Так, за останні дні вдалося звільнити від окупантів Малу Рогань, Вільховку та Гусарівку.



Водночас, запеклі бої з окупантами продовжуються в Ізюмі.



Армія РФ продовжує обстрілювати мирне населення.



Зазначається, що за минулу добу російські війська завдали близько 59 артилерійських та мінометних обстрілів. Найбільше в районах Салтівки, Олексіївки, П'ятихаток, Чугуєва, Дергачів.



Військові РФ здійснили близько 180 обстрілів з РСЗВ, у тому числі із системи Смерч, та застосували касетні боєприпаси, заборонені міжнародними договорами.