ЗСУ знищили "Ураган" та БРЕМ окупантів

Збройні сили України знищили "Ураган" та БРЕМ окупантів.
Про це повідомили у пресслужбі ДШВ.
На фотографіях з повітря видно, як палає російська техніка, вражена українською артилерією. Поруч видніються вже знищені цілі.
У ДШВ зазначають, що підрозділи продовжують щохвилини героїчно стримувати та знищувати сили противника на всіх основних напрямках, захищаючи Батьківщину та її громадян.
У ДШВ зазначають, що підрозділи продовжують щохвилини героїчно стримувати та знищувати сили противника на всіх основних напрямках, захищаючи Батьківщину та її громадян.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі