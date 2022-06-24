ЗСУ знищили "Ураган" та БРЕМ окупантів

10:54 24 червня Київ, Україна

Збройні сили України знищили "Ураган" та БРЕМ окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі ДШВ.

"Точним та філігранним вогнем артилерії 81-ї окремої артилерійської бригади ДШВ ЗС України знищено одну одиницю реактивної системи залпового вогню 220 мм БМ-27 "Ураган" та БРЕМ російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

На фотографіях з повітря видно, як палає російська техніка, вражена українською артилерією. Поруч видніються вже знищені цілі.



У ДШВ зазначають, що підрозділи продовжують щохвилини героїчно стримувати та знищувати сили противника на всіх основних напрямках, захищаючи Батьківщину та її громадян.