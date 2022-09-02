08:00 17 серпня Київ, Україна

ЗСУ знищили російський ПТРК та 15 окупантів.

"Ракетно-артилерійськими підрозділами при виконанні вогневих завдань забезпечено втрати ворога в кількості 15 рашистів, один протитанковий ракетний комплекс, шість одиниць автомобільної, у тому числі й броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються" - ОК "Південь".



Уточнюється, що наша авіація атакувала черговий ворожий опорний пункт та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.