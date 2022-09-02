ЗСУ знищили комплекси "Бук" та "Сані"

08:16 23 серпня Київ, Україна

На південних рубежах захисту українські військові знищили 17 загарбників.

Про це повідомило оперативне командування "Південь".

"Протягом дня ракетами повітряного базування атаковано Одещину та Миколаївщину. У першому випадку йшлося про Х-59 та об'єкт інфраструктури регіону, у другому – ракета Х-31, направлена в район Коблево, збита силами протиповітряної оборони над морем. Втрат і руйнувань немає. Вертольотами та штурмовою авіацією ворог 8 разів атакував наші позиції вздовж лінії зіткнення. Без наших втрат" - "Південь".





Українська авіація вдарила по опорному пункту, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складах боєприпасів та засобах протиповітряної оборони окупантів.



У поєднанні з виконанням вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено такі втрати ворога: 17 загарбників, 1 зенітно-ракетний комплекс "Бук", 1 буксований мінометний комплекс "Сані" 120 мм калібру, 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки.



Суттєвого ураження завдано Антонівському мосту, підтверджено вагомий ступінь пошкодження мосту через Каховську ГЕС, знищено склад ворожих боєприпасів у Каховці.



У Чорному морі серед 13 кораблів, що маневрують уздовж кримського узбережжя, ховаючись у ракетно безпечних для себе районах, 4 ракетоносії, серед яких 1 підводний, споряджений 28 ракетами типу "Калібр".