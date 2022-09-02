ЗСУ знищили комплекси "Бук" та "Сані"

На південних рубежах захисту українські військові знищили 17 загарбників.
Про це повідомило оперативне командування "Південь".
Українська авіація вдарила по опорному пункту, районах зосередження живої сили, озброєння та техніки, складах боєприпасів та засобах протиповітряної оборони окупантів.
У поєднанні з виконанням вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами забезпечено такі втрати ворога: 17 загарбників, 1 зенітно-ракетний комплекс "Бук", 1 буксований мінометний комплекс "Сані" 120 мм калібру, 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки.
Суттєвого ураження завдано Антонівському мосту, підтверджено вагомий ступінь пошкодження мосту через Каховську ГЕС, знищено склад ворожих боєприпасів у Каховці.
У Чорному морі серед 13 кораблів, що маневрують уздовж кримського узбережжя, ховаючись у ракетно безпечних для себе районах, 4 ракетоносії, серед яких 1 підводний, споряджений 28 ракетами типу "Калібр".
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