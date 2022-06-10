ЗСУ знищили базу "вагнерівців" на Луганщині

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Вчора зробили наші військовослужбовці потужний удар у Стаханові (після декомунізації – Кадіївка) по центру, де знаходилися "вагнерівці". За нашими даними, лише один вижив. Усі інші загинули там під завалами", – повідомив Гайдай.