ЗСУ знищили базу "вагнерівців" на Луганщині

09:22 10 червня Київ, Україна

Збройні сили України знищили базу "вагнерівців" на Луганщині.

 
Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
 
"Вчора зробили наші військовослужбовці потужний удар у Стаханові (після декомунізації – Кадіївка) по центру, де знаходилися "вагнерівці". За нашими даними, лише один вижив. Усі інші загинули там під завалами", – повідомив Гайдай.

Він уточнив, що базу "вагнерівців" було розміщено на стадіоні.

Вчора окупанти снарядами знищили один із символів Сєвєродонецька – Льодовий палац.