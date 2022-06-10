ЗСУ знищили базу "вагнерівців" на Луганщині
09:22 10 червня Київ, Україна
Збройні сили України знищили базу "вагнерівців" на Луганщині.
Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
"Вчора зробили наші військовослужбовці потужний удар у Стаханові (після декомунізації – Кадіївка) по центру, де знаходилися "вагнерівці". За нашими даними, лише один вижив. Усі інші загинули там під завалами", – повідомив Гайдай.
Він уточнив, що базу "вагнерівців" було розміщено на стадіоні.
Вчора окупанти снарядами знищили один із символів Сєвєродонецька – Льодовий палац.
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