ЗСУ вдарили по чеченському підрозділу Ахмат в окупованому Донецьку

08:39 09 червня Київ, Україна

Сили оборони завдали удару по підрозділу Ахмат в окупованому Донецьку, чисельність загиблих досягла 56 осіб.

Інформацію про подію надав Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні на ранок 8 червня.

За даними, у південно-західній частині міста було виявлено присутність чеченського підрозділу Ахмат, включеного до складу Росгвардії.
Представники Кадировського загону займалися грабежами серед мирного населення та знімали відеоматеріали, що імітують військові дії.
"6 червня успішним вогневим ударом сил оборони було вражено зону, де знаходилося зосередження бойовиків у тренувальному таборі, внаслідок чого загинули 56 людей. Інформація про санітарні втрати уточнюється", - повідомили у Генеральному штабі.