ЗСУ вдарили по чеченському підрозділу Ахмат в окупованому Донецьку

Сили оборони завдали удару по підрозділу Ахмат в окупованому Донецьку, чисельність загиблих досягла 56 осіб.
Інформацію про подію надав Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні на ранок 8 червня.
За даними, у південно-західній частині міста було виявлено присутність чеченського підрозділу Ахмат, включеного до складу Росгвардії.
Інформацію про подію надав Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні на ранок 8 червня.
За даними, у південно-західній частині міста було виявлено присутність чеченського підрозділу Ахмат, включеного до складу Росгвардії.
Представники Кадировського загону займалися грабежами серед мирного населення та знімали відеоматеріали, що імітують військові дії.
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