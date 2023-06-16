ЗСУ вдарили по чеченському підрозділу Ахмат в окупованому Донецьку

Представники Кадировського загону займалися грабежами серед мирного населення та знімали відеоматеріали, що імітують військові дії.

"6 червня успішним вогневим ударом сил оборони було вражено зону, де знаходилося зосередження бойовиків у тренувальному таборі, внаслідок чого загинули 56 людей. Інформація про санітарні втрати уточнюється", - повідомили у Генеральному штабі.