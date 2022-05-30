ЗСУ збили унікальний російський вертоліт

15:41 30 травня Київ, Україна

Українські бійці збили унікальний російський гелікоптер.

Гелікоптер був розроблений для російського військового командування.



Українські захисники знищили унікальний російський гелікоптер Мі-35МС з автоматом перекосу, як у ударного гелікоптера Мі-28.



Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, опублікувавши фото.



Мі-35МС – це вертоліт зв'язку та управління, призначений для VIP-перевезень. Він був розроблений для російського військового командування. Є модифікованою версією бойового вертольота Мі-35М, але із низкою унікальних особливостей.



Є інформація, що станом на січень 2017 року в Росії було понад 120 одиниць вертольотів Мі35-М. Вартість одного такого вертольота у 2013 році становила до $36 мільйонів.