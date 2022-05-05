ЗСУ збили російську ракету в Сумах

14:50 05 травня Київ, Україна

Збройні сили України збили російську крилату ракету.

Це сталося у небі на території Сумської області.



Від ворожого снаряда залишився лише білий слід. Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



За інформацією голови області, ворожа ракета була збита над Роменським районом.

"Сьогодні наші хлопці збили російську ворожу крилату ракету над Роменським районом! Сумщина – північний форпост України", – повідомив голова ОВА.

Раніше російські війська 4 травня обстріляли прикордонні з країною-агресором райони Чернігівської та Сумської області. Прикордонниками було зафіксовано мінометні та гранатометні обстріли.



Також раніше Живицький повідомляв, що над територією Сумської області було помічено російський безпілотний літальний апарат. За його словами, окупанти можуть готувати нові провокації у регіоні, тому закликав мешканців Сумщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.