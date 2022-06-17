ЗСУ вразили черговий буксир із ЗРК "ТОР" на борту

10:02 17 червня Київ, Україна

Ракетами Harpoon в акваторії Чорного моря був уражений буксир чорноморського флоту "Василь Бех", під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння, особового складу та ЗРК «ТОР».

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

«Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу «ТОР» не завадило Військово-Морським Силам ВС України демілітаризувати російських загарбників. Передавайте вітання команді крейсера "москва"!, - додав Марченко.

ВМС України підтверджують знищення ворожого буксиру у Чорному морі.

Деталі поки що не повідомляються.



Зазначимо, йдеться про новий корабель рашистів. Побудований на астраханському судноремонтному заводі буксир «Василь Бех» водотоннажністю 1605 тонн було прийнято до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.