ЗСУ завдали удару по базі "вагнерівців" завдяки тіктокерам з рф - CIT

13:43 13 червня Київ, Україна

Збройні сили України знищили "вагнерівців" на окупованій території Луганської області за допомогою вірусного відео у Тік-ток, яке зняли росіяни.
 
Про це розповів дослідник Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов. За його словами, в результаті атаки на базі вагнерівців могли загинути 20 російських найманців.
"По відео було знайдено будівлю дитячо-юнацької спортивної школи в місті Кадіївка. Потім їх (вагнерівців) там і знайшли", - додав дослідник.
Підтвердження цієї інформації можна знайти у звіті бойовиків з квазіреспубліки в Луганській області. Там написано, що біля стадіону, де була розташована база, було 22 особи. Бойовики описали лише двох жінок похилого віку.
"Де ще 20? Незрозуміло. Вони визнають, що стадіон був зруйнований, тому можна припустити, що саме ці 20 людей, про яких у звіті нічого немає, – вагнерівці, загинули", – зазначив Михайлов.