ЗСУ завдали удару по базі "вагнерівців" завдяки тіктокерам з рф - CIT

Збройні сили України знищили "вагнерівців" на окупованій території Луганської області за допомогою вірусного відео у Тік-ток, яке зняли росіяни.
Про це розповів дослідник Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов. За його словами, в результаті атаки на базі вагнерівців могли загинути 20 російських найманців.
Підтвердження цієї інформації можна знайти у звіті бойовиків з квазіреспубліки в Луганській області. Там написано, що біля стадіону, де була розташована база, було 22 особи. Бойовики описали лише двох жінок похилого віку.
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