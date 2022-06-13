ЗСУ завдали удару по базі "вагнерівців" завдяки тіктокерам з рф - CIT

13:43 13 червня Київ, Україна

Збройні сили України знищили "вагнерівців" на окупованій території Луганської області за допомогою вірусного відео у Тік-ток, яке зняли росіяни.

Про це розповів дослідник Conflict Intelligence Team (CIT) Кирило Михайлов. За його словами, в результаті атаки на базі вагнерівців могли загинути 20 російських найманців.

"По відео було знайдено будівлю дитячо-юнацької спортивної школи в місті Кадіївка. Потім їх (вагнерівців) там і знайшли", - додав дослідник.

Підтвердження цієї інформації можна знайти у звіті бойовиків з квазіреспубліки в Луганській області. Там написано, що біля стадіону, де була розташована база, було 22 особи. Бойовики описали лише двох жінок похилого віку.