ЗСУ над Дніпропетровщиною збили ракету X-59

Українські сили збили ракету X-59 над Дніпропетровською областю, але є прильоти та пошкодження.
Про це повідомив Резніченко у Telegram.
Також Резніченко розповів, що ще 20 реактивних снарядів влучили у Марганецьку громаду – без руйнувань та постраждалих.
У Покровській громаді через ворожі обстріли "пошкоджено підприємство енергетичної інфраструктури".
У Покровській громаді через ворожі обстріли "пошкоджено підприємство енергетичної інфраструктури".
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