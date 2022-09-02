ЗСУ над Дніпропетровщиною збили ракету X-59

09:50 15 серпня Київ, Україна

Українські сили збили ракету X-59 над Дніпропетровською областю, але є прильоти та пошкодження.

Про це повідомив Резніченко у Telegram.

"Одну російську ракету X-59 наші військові цієї ночі над областю збили. У Нікополь прилетіли 20 реактивних снарядів. Зазнали руйнування склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає. По Синельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300. Зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури", - зазначив він.

Також Резніченко розповів, що ще 20 реактивних снарядів влучили у Марганецьку громаду – без руйнувань та постраждалих.



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