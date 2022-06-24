ЗСУ ліквідували російського офіцера, який написав книгу "Іх там нєт"

ЗСУ ліквідували Іллю Мазаєва, автора книги "Іх там нєт".
Про це у Twitter повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц".
За його словами, Мазаєва офіційно "денацифікували" та "демілітаризували". Ліквідований окупант був відомий як автор книги "Іх там нєт".
За його словами, Мазаєва офіційно "денацифікували" та "демілітаризували". Ліквідований окупант був відомий як автор книги "Іх там нєт".
"Мазая" раніше внесли до бази сайту "Миротворець". Там зазначається, що його справжнє ім'я – Орлов Євген Михайлович. Окупант був найманцем ПВК "Вагнер", воював у Сирії та Лівії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі