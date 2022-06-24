ЗСУ ліквідували російського офіцера, який написав книгу "Іх там нєт"

11:33 24 червня Київ, Україна

ЗСУ ліквідували Іллю Мазаєва, автора книги "Іх там нєт".

Про це у Twitter повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц".



За його словами, Мазаєва офіційно "денацифікували" та "демілітаризували". Ліквідований окупант був відомий як автор книги "Іх там нєт".

"Командир зенітно-ракетного взводу, старший лейтенант Ілля Мазаєв, "Мазай", автор книги "Іх там нєт", продовження своєї історії вже не напише. Офіційно денацифіковано та демілітаризовано. Слава нації! Смерть ворогам", – написав "Штірліц".

"Мазая" раніше внесли до бази сайту "Миротворець". Там зазначається, що його справжнє ім'я – Орлов Євген Михайлович. Окупант був найманцем ПВК "Вагнер", воював у Сирії та Лівії.